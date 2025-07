Promozione la battaglia sul nome del gruppo ‘Casualmente ultras’ Santarcangelo resta Young | Non tiferemo per la squadra

Nel cuore del Santarcangelo, i tifosi di 'Casualmente Ultras' scendono in campo con una protesta vibrante: sospendendo ogni forma di supporto alla squadra per esprimere il loro dissenso. La battaglia sul nome e sul futuro dello Young Santarcangelo si infiamma, lasciando tutti a domandarsi quali saranno le prossime mosse. Una sfida che non riguarda solo il calcio, ma l’identità stessa della comunità sportiva locale.

"Noi non tifiamo per lo Young". Alzano la voce i tifosi del Santarcangelo che sono riuniti nel gruppo ’Casualmente ultras’. E lo fanno sospendendo ogni attività di sostegno alla squadra. Una protesta a tutti gli effetti. "A seguito di un duplice incontro che si è tenuto in questo periodo – raccontano i tifosi gialloblù – tra i vertici della società Young Santarcangelo e una delegazione del nostro gruppo in merito alla nostra richiesta di togliere dal nome della squadra che rappresenta la nostra città la scritta Young, ci siamo confrontati come gruppo e abbiamo deciso unanimemente la sospensione di ogni attività di sostegno allo Young Santarcangelo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione, la battaglia sul nome del gruppo ‘Casualmente ultras’. Santarcangelo resta Young: "Non tiferemo per la squadra»

In questa notizia si parla di: young - gruppo - santarcangelo - squadra

’ La squadra allenata da e ha messo in mostra tutte le proprie potenzialita’, costruite e formate durante l’anno calcistico nel nostro importante setto Vai su Facebook

Promozione, la battaglia sul nome del gruppo ‘Casualmente ultras’. Santarcangelo resta Young: Non tiferemo per la squadra»; Sei conferme a centrocampo per lo Young Santarcangelo; FC Young Santarcangelo, i riconfermati a centrocampo.

Promozione, la battaglia sul nome del gruppo ‘Casualmente ultras’. Santarcangelo resta Young: "Non tiferemo per la squadra» - Alzano la voce i tifosi del Santarcangelo che sono riuniti nel gruppo ’Casualmente ... Si legge su msn.com

FC Young Santarcangelo: riconferme per Zavatta, Scattolari, Bellizzi e Bianchi - Speciali; Fiera; Ultima Ora; Sport; Sociale; Europa; Eventi; Località ... Segnala newsrimini.it