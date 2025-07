Sinner al test Vukic Paolini che blackout

Il destino di Vukic si plasma tra radici nelle terre di Sarajevo e un trasferimento in Australia, dove ha coltivato un tennis veloce e potente, all’americana. Oggi, alle 18, su Sky, il giovane australiano sfida Jannik Sinner in una partita che promette emozioni e sorprese. La storia di Vukic è quella di un ragazzo dalle tante vite, che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel mondo del tennis internazionale.

Radici a Sarajevo, natali australiani e un tennis all’americana. Wimbledon può essere la casa delle storie (la favola 2001 di Ivanisevic lo dimostra). Oggi, non prima delle 18 (diretta Sky), Jannik Sinner affronta Aleksandar Vukic il ragazzo dalle tante vite. Genitori fuggiti nella terra dei canguri negli anni ’90 mentre la guerra stava frantumando la Jugoslavia. E’ lì che nasce il tennis tutto potenza di Vukic: abbandonato il calcio per una sfida con il fratello viene notato da un talent scout, che lo aiuta a intraprendere la carriera universitaria in Illinois dove, nel 2017, si guadagna pure il titolo di atleta dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sinner al test Vukic. Paolini, che blackout

In questa notizia si parla di: vukic - sinner - test - paolini

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

Appuntamento con il Tg Sport, in questa edizione: Crolla l’Inter col Fluminense, impresa di Inzaghi col City Duro sfogo di Lautaro Martinez “Chi non vuole restare vada via” Commovente Fognini, vittorie per Sinner e Paolini Volley, riscatto Italia in Nati Vai su Facebook

Sinner al test Vukic. Paolini, che blackout; Atp Roma, il programma di oggi degli Internazionali: partite e orari; RECAP! Day 4: Passaro ko, Ruud e Zheng flop, bene gli altri big.

Sinner al test Vukic. Paolini, che blackout - Radici a Sarajevo, natali australiani e un tennis all’americana. Segnala ilrestodelcarlino.it

Sinner-Vukic oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - Vukic è la partita del secondo turno del torneo di Wimbledon in programma oggi non prima delle 18. Secondo fanpage.it