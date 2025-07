Diddy è stato ritenuto colpevole solo di due dei cinque capi d' accusa per i quali si trova a processo

Diddy, noto anche come Sean Combs, ha visto ridimensionare le accuse a suo carico, venendo condannato solo per due dei cinque capi d'accusa. Un processo lungo e ricco di colpi di scena, tra testimonianze emotive e dichiarazioni sorprendenti, ha portato la giuria a formulare un verdetto che segna un importante passo nel suo percorso legale. E il risultato finale, a ogni buon conto, è...

Dopo un dibattimento serratissimo, durato quasi due mesi che ha visto dei momenti esplosivi come l'intensa testimonianza, durata una settimana, resa della sua ex Cassie Ventura, senza contare l'apparizione di Kid Cudi sul banco dei testimoni, per raccontare di attentati incendiari alla sua auto, la giuria del processo sembra aver raggiunto un primo verdetto rispetto alla posizione di Sean "Diddy" Combs e il risultato finale, a ogni buon conto, è parecchio scioccante. Nel corso della mattinata del 2 luglio, a New York City, i giurati sono entrati in aula dopo 13 ore di dibattito, rendendo una pronuncia rispetto a tutti i capi d'accusa che pendono sul capo di Sean Combs.

