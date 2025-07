Certosina costruzione della nuova squadra Cittadini e Vlahovic filo diretto con l’Atalanta

Certosina e determinata, la nuova strategia di costruzione della squadra si fa sempre più concreta: cittadini e Vlahovic pronti a rafforzare le fila dell’Atalanta, mentre Spezia accelera per portare Gabriele Artistico e Giorgio Cittadini. I dirigenti stanno limando gli ultimi dettagli per concretizzare queste operazioni, puntando a un mercato di successo che possa rilanciare le ambizioni delle rispettive squadre. La sessione di mercato si preannuncia infuocata...

Giornata interlocutoria per ciò che riguarda gli approdi allo Spezia dell’attaccante Gabriele Artistico e del difensore Giorgio Cittadini. Il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli, ieri fuori sede, stanno premendo sull’acceleratore per arrivare a concretizzare i due obiettivi prioritari. Incassati i "si" convinti di entrambi i giocatori, i dirigenti aquilotti sono impegnati a limare i dettagli con i club di appartenenza. In particolare con la Lazio si sta cercando di addivenire a un punto di incontro, dopo le diversità di vedute iniziali, riguardanti la formula del trasferimento di Artistico: da una parte Lotito che ha chiesto un prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto, dall’altro lo Spezia a sollecitare un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Certosina costruzione della nuova squadra. Cittadini e Vlahovic, filo diretto con l’Atalanta

