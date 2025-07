canoa polo under 18 in acqua in friuli ferrara tra le migliori otto

Le acque friulane di Porpetto si preparano ad accogliere l’ultimo e decisivo atto del campionato italiano di canoa polo categoria Junior U18. Le migliori otto squadre della stagione si ritroveranno per la fase finale dei play-off, dove al termine di un intenso weekend di sfide si scoprirà chi salirà sul podio nazionale del 2025. Il torneo prevede due gironi da quattro squadre, che si affronteranno a partire da sabato 5 luglio. Al termine della fase a gironi, le migliori formazioni accederanno alle semifinali e finali, in programma nella mattinata di domenica 6 luglio. Un weekend decisivo, dove ogni possesso, ogni tiro e ogni parata potranno cambiare il destino di una stagione intera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

