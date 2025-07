calcio torneo delle frazioni la renella approda in finale

Il Torneo delle Frazioni di Calcio si infiamma: la Renella conquista con determinazione la finale, superando il Capanne in una sfida emozionante. Con talento, passione e spirito di squadra, i protagonisti di entrambe le squadre hanno regalato un vero spettacolo ai tifosi. Ora, non ci resta che scoprire chi solleverĂ il trofeo, scrivendo un nuovo capitolo di questa appassionante competizione. La sfida finale promette di essere epica!

Capanne 1 Renella 2 CAPANNE: Pucci, Cagetti, Credendino, Sodini, Passalacqua, Fargnoli, Alberti, Vatteroni, Alieny, Youssefi, Scali. A disp. Del Giudice, Abreu, Santini, Piccini, Crudeli, Folcarelli, Salini, Vita. All. Gassani. RENELLA: Azioni, Mosti, Menchini, Nicolini, D'Alessandro, Vietina, Chioni, Grasselli, Manfredi, Offretti, Landucci. A disp. Pucci, Camera, Cavallini, Ugoletti, Lorenzetti, Pallonetto, Zampolini, Del Giudice. All. Landucci. Marcatori: 17' Vatteroni (C), 61' Vietina (R), 79' Offretti (R). MONTIGNOSO – La Renella (nella foto) ha completato il "ribaltone" nella XX edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso.