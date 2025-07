Terna nell’alleanza europea per rafforzare le reti elettriche

Terna entra a far parte dell'alleanza europea per rafforzare le reti elettriche, un passo strategico verso un futuro energetico più resiliente e innovativo. Otto grandi aziende europee collaborano sotto la TSO Innovation Alliance, puntando a investimenti mirati e soluzioni avanzate per accelerare la transizione energetica. Questa sinergia rappresenta un pilastro fondamentale per garantire una rete più sicura, efficiente e sostenibile. Unendo le forze, il nostro continente si prepara a un nuovo capitolo di progresso energetico.

Un'alleanza europea per investire sempre di più, e meglio, sulle reti elettriche in modo da garantire una maggiore resilienza al sistema energetico comunitario e accelerare, tramite l'innovazione, il lungo percorso della transizione. L'intesa è stata siglata ieri. Otto grandi società e aziende europee si ritroveranno sotto l'insegna comune della Tso Innovation Alliance per lanciare la .

