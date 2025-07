Corruzione arrestati Laforgia jr e gli imprenditori Barone e Congedo Nessuna misura per Delli Noci

Un’importante svolta nell’inchiesta sulla corruzione in Puglia: tre persone sono state arrestate, tra cui Laforgia Jr. e gli imprenditori Barone e Congedo, mentre nessuna misura è stata adottata per Delli Noci. La vicenda, che ha scosso il mondo politico ed economico, continua a rivelare dettagli inquietanti sulla gestione dei fondi Pia. La lotta alla corruzione si intensifica, ma le indagini proseguono per fare luce completa su questa intricata vicenda.

L’inchiesta sulla presunta associazione per delinquere nella gestione dei fondi Pia in Puglia, che ha portato alle dimissioni dell’assessore allo Svilupo economico, a una svolta con tre misure cautelari. Per altri quattro indagati sono state. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Corruzione, arrestati Laforgia jr e gli imprenditori Barone e Congedo. Nessuna misura per Delli Noci

