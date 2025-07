Arriva l’alcolock | ecco come funziona e chi dovrà averlo in auto

Arriva l’alcolock, innovativo dispositivo che promette di rivoluzionare la sicurezza stradale. Dotato di tecnologia avanzata, blocca l’auto se il conducente ha un livello di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti. Obbligatorio per chi ha già subito sanzioni per guida in stato di ebbrezza, l’alcolock rappresenta un passo deciso verso strade più sicure. Ma come funziona e chi dovrà installarlo? Ecco tutto quello che devi sapere.

Giro di vite sulla guida in stato di ebbrezza, via libera al decreto sull’Alcolock, il dispositivo che blocca l’accensione del motore se il conducente, prima di avviare l’auto, non supera il test dell’alcol. Il dispositivo sarà obbligatorio per chi è già stato sanzionato, in passato, proprio per guida sotto l’effetto dell’alcol. Si tratta di una . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Arriva l’alcolock: ecco come funziona e chi dovrà averlo in auto

In questa notizia si parla di: auto - alcolock - arriva - ecco

Salvini firma il decreto sull’Alcolock: come funziona il dispositivo che non fa partire l’auto se il conducente ha bevuto - Matteo Salvini ha firmato il decreto che introduce gli alcolock, dispositivi innovativi destinati a prevenire incidenti causati dall’uso di alcool alla guida.

Alcolock, Salvini firma il decreto: ecco cosa cambia https://ilsole24ore.com/art/alcolock-salvini-firma-decreto-ecco-cosa-cambia-AH9w02VB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1751501164… Vai su X

Il dispositivo sarà obbligatorio per i recidivi, ma c’è chi dubita sui costi e sulla compatibilità con auto molto datate Vai su Facebook

Alcolock, il ministro Salvini firma il decreto: tutti i dettagli; Alcolock: ecco chi deve installarlo, come funziona e quanto costa; Alcolock, arriva lo stop all’auto per i recidivi: il decreto di Salvini e i dubbi degli esperti.

Arriva l'alcolock, stop all'auto con troppo alcol: Salvini firma il decreto per i recidivi. Ecco come funziona - Tempi duri per gli amanti di Bacco già trovati al volante con troppo alcol in corpo: Matteo Salvini ha infatti firmato il decreto che dà l’avvio all’uso ... Segnala msn.com

Alcolock: ecco chi deve installarlo, come funziona e quanto costa - Il motore si accenderà solo se il livello di alcol risulterà pari a zero ... Da msn.com