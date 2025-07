Borsa | Asia in ordine sparso in attesa dei dati Usa

Le Borse asiatiche si muovono in ordine sparso, attente ai dati sull’occupazione Usa in arrivo nel primo pomeriggio. Le politiche commerciali di Trump sembrano influenzare i mercati, con Tokyo in lieve calo e Hong Kong in flessione, mentre Shanghai e Shenzhen mostrano segnali di ripresa. Seul vola, mentre Sydney rimane stabile. In questo contesto di attesa, gli investitori restano cauti, pronti a reagire alle prossime indicazioni statunitensi.

Seduta in ordine sparso per le Borse asiatiche in attesa dei dati sull'occupazione americana del primo pomeriggio, che dovrebbero mostrare un aumento del tasso di disoccupazione e un rallentamento nelle assunzioni per effetto delle politiche commerciali del presidente Usa, Donald Trump. Tokyo cede lo 0,15%, Hong Kong lo 0,7% mentre Shanghai avanza dello 0,2% e Shenzhen dell'1%. Bene anche Seul (+1,2%) mentre Sydney oscilla sulla parità. In cauto rialzo i future su Wall Street, che ieri ha segnato un nuovo massimo storico, e sull'Europa, con gli investitori che restano guardinghi con un occhio alle mosse sui dazi di Trump, che ieri ha annunciato un nuovo accordo con il Vietnam, e l'altro ai dati macro (oggi sono attesi anche i pmi sui servizi), per capire se un rallentamento dell'economia potrebbe spingere la Fed a tagliare i dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Asia in ordine sparso in attesa dei dati Usa

