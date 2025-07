Burger vegetali richiamati dai supermercati per etichetta errata | l’allerta del Ministero della salute

Attenzione consumatori: un nuovo richiamo di miniburger vegetali scuote il settore alimentare. Il Ministero della Salute ha segnalato un’errata indicazione degli allergeni sull’etichetta, rischiando di mettere a repentaglio la sicurezza di chi soffre di allergie alimentari. Se hai acquistato uno di questi prodotti, è fondamentale leggere le informazioni e seguire le raccomandazioni ufficiali per tutelare la tua salute e quella dei tuoi cari.

Nuovo richiamo di prodotti alimentari comunicato dal Ministero della salute per rischio di presenza di allergeni non indicati correttamente nella lista degli ingredienti sull’etichetta. Interessato un lotto di miniburger vegetali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

