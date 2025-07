L’Arezzo gioca la carta Cianci Il centravanti da 13 gol per volare

L’Arezzo punta forte su Cianci, il centravanti che ha già segnato 13 gol, per volare in alto e rinvigorire le ambizioni stagionali. Mentre si definiscono le trattative in difesa, con Redolfi e Tito in prima linea e il possibile ritorno di Donati, il vero focus resta l’attacco, cuore pulsante del mercato ancora aperto. I tifosi attendono con trepidazione le prossime mosse, consapevoli che il futuro della Ternana potrebbe influire sulla squadra amaranto.

In attesa di chiudere i primi colpi in difesa dove i nomi caldi sono quelli del centrale Redolfi e del terzino sinistro Tito a cui si aggiunge un possibile ritorno per il laterale destro Donati (già in amaranto per sei mesi nella stagione 2023-24), è il reparto d’attacco quello dove il risiko del mercato è ancora fluido, ma dove c’è la maggior attesa da parte dei tifosi. La situazione di incertezza della Ternana con l’intera rosa in vendita potrebbe far tornare in gioco il nome di Pietro Cianci. Già obiettivo lo scorso anno. Il centravanti barese era stato riscatto dal Catania dopo l’ottima stagione con le Fere condita da 13 gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Arezzo gioca la carta Cianci. Il centravanti da 13 gol per volare

In questa notizia si parla di: cianci - centravanti - arezzo - gioca

L’Arezzo gioca la carta Cianci. Il centravanti da 13 gol per volare; Mercato, mancano due innesti. L’Arezzo cerca un terzino e un attaccante. Spunta il nome di Cianci; Ternana, Cianci eletto miglior giocatore di settembre in Serie C.

L’Arezzo gioca la carta Cianci. Il centravanti da 13 gol per volare - La crisi della Ternana può sbloccare una trattativa non semplice per arrivare al barese. Si legge su lanazione.it

Arezzo: Cianci! Tutte le trattative del giorno in Serie C - Le società iniziano a delineare i propri organici in vista della stagione 2024/25, con alcune trattative già in ... Segnala goalsicilia.it