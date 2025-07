L' imam espulso da Bologna che odia gli ebrei Cisint la Bibbia e Mediaset

In un clima diventato sempre più teso, l'espulsione dell'imam di Bologna ha acceso le polemiche e alimentato un'ondata di propaganda contro figure pubbliche come Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La sua retorica aggressiva, ricca di insulti e affermazioni antisemite, mette in luce le tensioni sociali e politiche che attraversano l'Italia. Ma quale sarà l'effetto di questa campagna di odio sulla nostra società?

La propaganda di Zulfiqar Khan, l'Imam di Bologna espulso per motivi di sicurezza nazionale e per il suo aperto sostegno alla Jihad e ad Hamas, non si placa e sui social continua a inveire contro la Premier Giorgia Meloni, contro Matteo Salvini, oltre a pronunciare frasi antisemite. «Gli ebrei cercano sempre di imbrogliare i cristiani», «Israele ha peccato. È la Bibbia che dice che loro hanno rotto il patto e che gli ebrei hanno fatto uno sterminio. Sono 75 anni che rubano le terre dei palestinesi», dice con la Bibbia in mano. Ed è proprio per questi che attacca Salvini, dopo aver preso di mira anche l'europarlamentare leghista Anna Maria Cisint: «La Lega fa falsa propaganda contro l'Islam. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'imam espulso da Bologna che odia gli ebrei, Cisint, la Bibbia e Mediaset

