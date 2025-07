Bcl esordio coi macedoni del Bitola | L’Una Hotels si farà trovare pronta

La Pallacanestro Reggiana si prepara a scendere in campo con entusiasmo e determinazione, pronta a sfidare il percorso che potrebbe riportarla nella prestigiosa Basketball Champions League. I sorteggi di Losanna hanno delineato un cammino ricco di sfide, tra difficoltà e opportunità , a partire dall’esordio contro i macedoni del KK Pelister il 23 settembre. Un’avventura tutta da vivere, dove ogni passo conta per raggiungere nuovi traguardi.

Facile, medio, difficile. Il percorso che potrebbe schiudere nuovamente le porte della ‘ Basketball Champions League ’ alla Pallacanestro Reggiana può essere sintetizzato più o meno così. Ieri a Losanna si sono infatti svolti i sorteggi dei gironi e, per quel che riguarda i biancorossi, anche degli incroci del ‘ Q-Round ’ (il turno preliminare). Vitali e compagni avranno l’esordio (previsto per il 23 settembre) contro i macedoni del KK Pelister Sport Bitola. Si tratta di una prima partita oggettivamente abbordabile e che la Una Hotels dovrebbe superare di slancio. Poi in semifinale troverà (sarebbe meglio dire troverebbe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it