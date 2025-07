Graduatorie ATA 24 mesi allegato G scade l’11 luglio | perché è importante e a cosa serve RISPOSTE AI QUESITI

Se sei un collaboratore scolastico in attesa di aggiornamenti, capire l'importanza dell'Allegato G nella graduatoria ATA può fare la differenza. Con la scadenza fissata per l’11 luglio, è fondamentale conoscere a cosa serve e perché agire tempestivamente è cruciale. Durante la recente puntata di Question Time, esperti e sindacalisti hanno risposto alle tue domande, chiarendo ogni dubbio. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere opportunità importanti nel mondo della scuola.

Nuova puntata di question time l'11 luglio dedicata alla compilazione dell'allegato G per la scelta delle 30 scuole utili per le supplenze da graduatorie di istituto di prima fascia ATA. Durante la diretta sono stati affrontati anche altri argomenti relativi al personale ATA. Ospite Pasquale Raimondo della Uil Scuola Rua. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - allegato - luglio - mesi

Graduatorie ATA 24 mesi, domande chiuse. Prossimamente allegato G per la scelta delle scuole - Sono state chiuse alle 14 del 19 maggio le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2025/26. Prossimamente sarà disponibile l'allegato G per la scelta delle scuole.

Scade l'11 luglio il termine per la compilazione dell'Allegato G, passaggio cruciale per gli aspiranti personale ATA inclusi nelle graduatorie 24 mesi... Vai su Facebook

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G. scadenza 11 luglio: come compilarlo. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 1 luglio alle 16:00 Vai su X

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G scade l'11 luglio: perché è importante e a cosa serve. RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie 24 mesi dei profili Ata e compilazione dell'allegato G, le prime sono in via di pubblicazione e per l'allegato G c'è tempo per l'inoltro fino all'11 luglio; Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: qual è il criterio per la scelta delle scuole. Cosa succede se non si compila. RISPOSTE AI QUESITI.

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: qual è il criterio per la scelta delle scuole. Cosa succede se non si compila. RISPOSTE AI QUESITI - Allegato G, scelta scuole graduatorie ATA di prima fascia, disponibile fino all'11 luglio. Da orizzontescuola.it

Come compilare l’allegato G per le Graduatorie ATA 24 mesi 2025: la Guida del Ministero - Sono aperte le funzioni per presentare l'allegato G per la scelta delle sedi nelle graduatorie ATA 24 mesi 2025 2026. Scrive ticonsiglio.com