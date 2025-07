Giugliano ’o Sbirro lascia il carcere | affidato ai servizi sociali dopo le rapine in banca

Giugliano si scuote di nuovo, dopo i suoi drammi più oscuri. Giuseppe Palma, conosciuto come “’o Sbirro”, esce dal carcere di Aversa dopo aver scontato 2 anni e 8 mesi per rapine in banca. Ora, affidato ai servizi sociali, si trova davanti a un bivio cruciale: potrà riscattarsi o cadere nuovamente nell’ombra? La sua storia si intreccia con il tessuto complicato della città, lasciando aperta ogni possibilità.

Giuseppe Palma, 42 anni, originario di Giugliano e noto negli ambienti criminali con il soprannome di "'o Sbirro", ha lasciato il carcere di Aversa dove stava scontando una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per la commissione di due rapine pluriaggravate ai danni di istituti di credito.

