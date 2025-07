Doppia vittoria nel match decisivo con la Sestese Il Bsc brinda al successo Le Under 13 si laureano campionesse regionali

Un traguardo che testimonia l'impegno e la passione delle giovani atlete. Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto si sono laureate campionesse regionali, conquistando una doppia vittoria nel match decisivo contro la sestese. Un successo frutto di determinazione, crescita e tanto divertimento, che segna un momento memorabile per il team e la loro futura avventura sportiva. Il torneo di Bollate ha ulteriormente rafforzato questa splendida rincorsa.

Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono campionesse regionali. Un traguardo importante, fatto di successi, di riscossa, di crescita e di (tanto) divertimento. "Dopo la prima sconfitta al debutto stagionale – commenta il manager Fiorenzo Cappuccio – c’è stata una reazione importante delle ragazze. Con la vittoria nella seconda gara agli extra inning abbiamo macinato punti e vittorie sempre più convincenti. Il Torneo di Bollate, inoltre, ha permesso al gruppo di cambiare passo, prendere ancora più coscienza della propria forza e chiudere questa fase di stagione con due vittorie pesanti contro la Sestese". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Doppia vittoria nel match decisivo con la Sestese. Il Bsc brinda al successo. Le Under 13 si laureano campionesse regionali

In questa notizia si parla di: vittoria - under - campionesse - regionali

Amato Ferrari dopo l'ennesima vittoria a Le Mans: «Le emozioni restano sempre le stesse» - Dopo la terza vittoria consecutiva a Le Mans, le emozioni di Amato Ferrari, il riservato fondatore di “Af Corse”, sono ancora vive e intense come sempre.

?UNDER 15 FEMMINILE CAMPIONESSE LOMBARDE Con l’ennesima strepitosa prestazione , le ragazze di mister LUCIO OLIVERIO hanno battuto oggi a Cavenago il Como per 1-0. Una vittoria che è valsa alle nostre orange il titolo regionale Lombard Vai su Facebook

Doppia vittoria nel match decisivo con la Sestese. Il Bsc brinda al successo. Le Under 13 si laureano campionesse regionali; Under 14, storica vittoria del Centallo: è campione Regionale!; Basket Pegaso Tarquinia campione regionale Under 14 FIP: doppia vittoria a Frosinone e stagione perfetta.

Doppia vittoria nel match decisivo con la Sestese. Il Bsc brinda al successo. Le Under 13 si laureano campionesse regionali - Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono campionesse regionali. Riporta msn.com

La Toscana del softball è biancorossa, titolo regionale per le Under 13 del Big Mat Bsc - Un traguardo importante, fatto di successi, di riscossa, di crescita e di (tanto) divertimento. Lo riporta msn.com