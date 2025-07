Reca saluta i suoi tifosi aquilotti | Vi porterò sempre nel mio cuore

Cari tifosi dello Spezia, dopo quattro anni meravigliosi di emozioni e successi condivisi, reca saluta con il cuore colmo di affetto. La sua dedizione e i gol decisivi resteranno impressi nella memoria di tutti noi. Con un grande grazie e un arrivederci, Arkadiusz Reca si congeda dai colori bianchi, portando nel cuore l’amore e l’attaccamento dei tifosi aquilotti. La storia continua, ma il legame resta indelebile.

Dopo Salva Ferrer, è toccato ad Arkadiusz Reca abbracciare idealmente tutto il popolo spezzino con un saluto pieno di affetto e attaccamento ai colori bianchi. Il polacco, dopo quattro anni di militanza nelle Aquile, due delle quali in Serie A e due in B (decisivi i suoi gol, nel campionato di Serie B 2023-24, ai fini della salvezza), ha deciso di proseguire la sua carriera altrove. "Cari tifosi dello Spezia, dopo quattro anni meravigliosi per me è il momento di salutare questo club che porterò sempre nel mio cuore - lo scritto di ‘Arka’ -. In questi anni ho avuto l’onore di indossare la maglia dello Spezia per 101 partite. 🔗 Leggi su Lanazione.it