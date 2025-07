Quella divisa che marchia la sinistra ProPal

quella della sinistra propal, un’immagine inquietante e provocatoria che scuote le coscienze. In un’epoca di contrasti e sfide sociali, questa pubblicità ci invita a riflettere sul potere delle icone e sui messaggi subliminali che influenzano la nostra percezione del mondo. Un simbolo che, come un suggerimento nascosto, ci spinge a interrogare le nostre convinzioni e a non accontentarci delle apparenze.

Come in una Roma distopica nel pomeriggio più caldo di questa estate, passeggiando per sfuggire al solleone rovente sui sampietrini, noi italiani qualunque ci siamo imbattuti all'improvviso in una fermata del bus. Sgombra da mezzi, evidentemente in ritardo, stavolta ci siamo soffermati sulla pubblicità che campeggiava davanti ai nostri occhi: un gerarca di fattezze naziste con la fascia al braccio. Ma quella fascia non è quella delle SS ma la stella di Davide sui colori della bandiera israeliana. L'ultimo oltraggio partorito da quel mondo Pro Pal spalleggiato dalla sinistra italiana che ha trasformato la guerra in Medio Oriente in una campagna antisemita che ha riportato l'odio per gli ebrei nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quella divisa che marchia la sinistra ProPal

Choc a Roma per i nazi-ebrei. Cerno: quella divisa che marchia la sinistra ProPal.

