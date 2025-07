psycho hill fest al parco del pionta

Puntate il vostro spirito punk e preparatevi a scatenarvi: lo Psycho Hill Fest torna a far vibrare Arezzo! Giovedì 3 luglio, alle 19.30, Villa Severi si trasforma nel cuore pulsante di un’anteprima esplosiva con le performance di Black Mirrors e Sexypenta. Un evento imperdibile per gli amanti della musica energica e delle emozioni forti. La vera festa inizia ora…

Arezzo, 3 luglio 2025 – Giovedì 3 luglio a partire dalle 19.30, gli organizzatori dello Psycho Hill Fest vi aspettano per una serata di pura adrenalina punk rock a Villa Severi, per lo Psycho Hill PRE-PARTY. In collaborazione con il Centro Onda d'Urto, Effetto Eco e Ortolab infatti, la serata vedrà due band esibirsi sul palco: Black Mirrors e Sexypenta. Sarà un'esplosione di energia in perfetto stile Psycho, in attesa del festival vero e proprio che si terrà al Parco del Pionta il 18 e 19 luglio. Le band Punk Rock Crossover Ribellone punk since 1979! I Black Mirrors sono un gruppo di Fabriano (Ancona) fondato nel 1979 e ri-fondato nel 2009, che racconta storie di ribellioni e resistenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it