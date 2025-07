Alessia Pascarella | Ho fatto un intervento di riduzione al seno Avevo una quarta ma piccolo è più elegante

Alessia Pascarella, nota ex di Temptation Island 2024, con sincerità e coraggio condivide su Instagram la sua decisione di sottoporsi a un intervento di riduzione al seno. La napoletana, inizialmente per rimuovere una cisti, ha colto l'occasione per sentirsi più a suo agio: "L'importante è stare bene con se stesse". Un gesto di autostima che ispira a seguire sempre il proprio benessere. Continua a leggere.

Alessia Pascarella, ex di Temptation Island 2024, spiega su Instagram perché ha scelto di sottoporsi a un intervento al seno. La napoletana doveva rimuovere una cisti e ha colto l'occasione per fare una riduzione: "L'importante è stare bene con se stesse".

