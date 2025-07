Caldo estremo Calderone firma protocollo per il lavoro | Tutelerà anche i rider

Con l’arrivo delle temperature record, il Calderone firma un protocollo innovativo per tutelare i lavoratori, inclusi i rider, durante il caldo estremo. Questo accordo mira a garantire condizioni di lavoro più sicure e adattabili alle diverse località e settori, affrontando le sfide delle ondate di calore con misure condivise. Un passo importante verso un ambiente di lavoro più protetto e resiliente in ogni stagione.

Il protocollo si pone l'obiettivo di garantire a imprese e lavoratori la possibilità di gestire le condizioni meteorologiche avverse, in qualunque tipo di stagione, sulla base delle specificità settoriale e territoriali. Tale provvedimento sarà dunque recepito con decreto di adozione, che proporrà un quadro nazionale e diversi accordi territoriali che saranno sottoscritti dalle parti sociali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo estremo, Calderone firma protocollo per il lavoro: “Tutelerà anche i rider”

In questa notizia si parla di: protocollo - caldo - estremo - calderone

Caldo, firmato protocollo lavoro: “Priorità alla sicurezza” - Un passo decisivo nella lotta ai cambiamenti climatici: al ministero del Lavoro è stato firmato il protocollo sulle emergenze climatiche estreme, un accordo che sottolinea l'impegno condiviso per mettere la sicurezza al primo posto.

L’azienda di delivery introduce un contributo tra il 2 e l’8% a seconda della temperatura. Protesta Cgil: “Nessun compenso giustifica il rischio estremo” Vai su Facebook

Ondata di caldo, giovedì bollino rosso in 18 città. Firmato protocollo lavoratori; Turni, modifiche orari e nuove regole per il caldo: ecco il protocollo sul lavoro; Caldo estremo, firmato il protocollo per tutelare i lavoratori.

Caldo estremo, firmato il protocollo per tutelare i lavoratori - È stato sottoscritto oggi al Ministero del Lavoro il nuovo Protocollo sulle condizioni climatiche estreme, firmato dalla ministra Marina Elvira Calderone insieme alle associazioni di categoria e ... Lo riporta msn.com

Caldo, firmato protocollo lavoro: "Priorità a salute e sicurezza" - Obiettivo del protocollo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro, afferma Cna, sottolineando il riconoscimento del ... Da msn.com