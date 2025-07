In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio | Le bollette elettriche gonfiate per 5 miliardi

Le recenti rivelazioni pubblicate sul Fatto Quotidiano del 3 luglio svelano un inquietante aumento di 5 miliardi nelle bollette elettriche gonfiatesi in modo ingiustificato. Un'indagine che mette in luce come alcuni operatori abbiano approfittato del caos globale e dei rialzi del gas causati dalla guerra per aumentare i profitti, alimentando una crisi energetica senza precedenti. Ma cosa si nasconde dietro questa spirale di speculazioni?

L’INCHIESTA. ElettricitĂ : bollette gonfiate per 5 miliardi. Per l’AutoritĂ , nel 2023-24 molti operatori avrebbero ridotto la produzione, approfittando del caos per i rialzi del gas per la guerra, per fare aumentare i prezzi di Carlo Di Foggia Le guerre degli altri di Marco Travaglio. Gli sgovernanti europei sono talmente masochisti che prima del vertice Nato dell’Aia tremavano all’idea che Trump rinnegasse l’articolo 5 del Trattato Atlantico: quello che obbliga tutti i Paesi membri della Nato a entrare in guerra per difenderne uno se viene attaccato. Ma quell’articolo, ormai anacronistico, è una minaccia soprattutto per noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio: Le bollette elettriche gonfiate per 5 miliardi

In questa notizia si parla di: gonfiate - bollette - miliardi - edicola

ElettricitĂ : bollette gonfiate per 5 miliardi.

Elettricità: bollette gonfiate per 5 miliardi - Poi indagando è emerso un vasto quadro di “probabili condotte di trattenimento economico di capacità”, come le defi ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Prezzi gonfiati, il documento che svela gli extraguadagni sulle bollette della luce - L'autorità statale che regolamenta i mercati energetici mostra potenziali strategie che hanno "drogato" i prezzi. Da today.it