torneo delle contrade di querceta sorride la madonnina la cervia eliminata

Nel cuore di Querceta, il Torneo delle Contrade regala emozioni e sorprese, con la Madonnina che sorride e la Cervia eliminata. La partita, vibrante e ricca di tensione, si conclude con un pareggio che mantiene vivo il sogno della contrada, lasciando il pubblico incantato. La sfida tra tradizione epassione si accende ancora di più: scopriamo insieme come si è conclusa questa avvincente giornata calcistica.

madonnina 1 cervia 1 MADONNINA: Manattini, Laucci, Costa, Carcanaj, Mazzone, Chelli, Poli, Mariani (Licusato N.), Licusato M., Maccabruni, Tosi. All. Iori. CERVIA: Rebellino, Mazzei (Rebughini), Granaiola, Gremigni, Tedeschi G., Tedeschi GL., Maggi, Tartarini, Cianelli, Pardini, Lari. All. Pantera. Marcatori: 33’ pt Gremigni; 19’ st Maccabruni. Note: ammoniti Sacchelli, Granaiola, Mazzone Licusato N.; espulso Maggi. QUERCETA – Madonnina in semifinale. Quercia, con tanto di strascichi velenosi, eliminata. Con lo spareggio playoff, conclusosi 1-1 e che premia la Madonnina meglio piazzata nel girone, va agli archivi la prima fase del 52esimo Torneo di Calcio delle Contrade. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net