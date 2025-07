Sean ‘Diddy’ Combs gli avvocati festeggiano per l’assoluzione dalle accuse più gravi

Sean "Diddy" Combs, il celebre magnate dell'hip-hop, vede finalmente un sorriso sulla sua strada legale: dopo aver affrontato accuse gravissime, è stato assolto da quelle più drammatiche, lasciandogli solo reati minori. La vittoria in tribunale non rappresenta solo una vittoria personale, ma anche un messaggio di speranza e resilienza nel mondo dello spettacolo. Ma cosa significa realmente questa sentenza per il suo futuro? Scopriamolo insieme.

Sean ‘Diddy’ Combs è stato assolto dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere, che avrebbero potuto costargli una condanna all’ergastolo. Le uniche accuse rimaste in piedi e accolte dalla giuria sono quelle per reati minori legati alla prostituzione, per le quali Combs rischia ancora una pena detentiva. Il magnate dell’hip-hop, uno dei personaggi più potenti nel panorama musicale mondiale, è stato condannato per aver trasportato in aereo persone in tutto il Paese, comprese le sue fidanzate e varie prostitute retribuite, per intrattenere rapporti sessuali, una violazione grave della legge federale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sean ‘Diddy’ Combs, gli avvocati festeggiano per l’assoluzione dalle accuse più gravi

