Globo d’oro Il Nibbio di Alessandro Tonda premiato come miglior film

Il Globo d’Oro 2023 ha celebrato il talento e la passione del cinema italiano, premiando eccellenze che hanno lasciato il segno sul grande schermo. Nella magica cornice di Roma, “Il Nibbio” di Alessandro Tonda si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento come Miglior Film, un traguardo che premia non solo la bravura artistica, ma anche il coraggio con cui Tonda ha portato sullo schermo una storia coinvolgente e originale. Un premio che consacra il cinema italiano come fonte inesauribile di emozioni e innovazione.

Nella splendida cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna della 65ma edizione del Globo d’Oro, il prestigioso riconoscimento assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia al meglio della produzione cinematografica italiana dell’anno. Il premio più ambito della serata, quello per il Miglior Film, è stato assegnato a “ Il Nibbio ” di Alessandro Tonda, “per il coraggio con cui ha portato sullo schermo una vicenda recente e ancora viva nella memoria collettiva”: la tragica missione che costò la vita, appunto, a Nicola Calipari. Un film teso, emotivo e civile, accolto con profonda partecipazione dalla sala gremita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Globo d’oro, “Il Nibbio” di Alessandro Tonda premiato come miglior film

In questa notizia si parla di: globo - nibbio - miglior - film

Claudio Santamaria premiato il Globo d’oro come miglior attore ne ‘Il Nibbio’: “Film che sorprende” - Claudio Santamaria, premiato con il Globo d’Oro come miglior attore per "Il Nibbio", ha condiviso l'emozione di un riconoscimento che testimonia il potere sorprendente di un film capace di tenere alta la tensione fino all’ultimo fotogramma.

Santamaria, Bobulova e Mainetti tra i vincitori del Globo d'Oro. Miglior film Il nibbio di Tonda, a Pupi Avati il premio Carriera #ANSA Vai su X

Sonia Bergamasco è candidata al Globo d'oro nella categoria Miglior Attrice, per la sua interpretazione nel film "Il Nibbio"! La cerimonia di consegna dei Premi, assegnati dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, è fissata per il 2 luglio a Roma, in Camp Vai su Facebook

Globo d’oro: miglior film è ‘Il Nibbio’; Roma, Claudio Santamaria premiato il Globo d’oro come miglior attore ne 'Il Nibbio': Film che sorprende; Santamaria, Bobulova e Mainetti tra i vincitori del Globo d'Oro.

Claudio Santamaria premiato il Globo d’oro come miglior attore ne ‘Il Nibbio’: “Film che sorprende” - "L’emozione che tutti provano alla fine del film è la moneta che ci ha ripagato di più. Da msn.com

Santamaria, Bobulova e Mainetti tra i vincitori del Globo d'Oro - Miglior film è risultato 'Il Nibbio' di Alessandro Tonda con la tragica missione che costò la vita all'agente segreto Nicola Calipari; miglior commedia invece a U. Lo riporta ansa.it