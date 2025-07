battute noceto e i francesi di monteux il polo romagna under 18 fa festa a rimini

Il Polo Romagna Under 18 ha concluso la stagione con una vittoria da applausi al Torneo della Piadina di Rimini, superando Noceto e Monteux in un triangolare ricco di emozioni. Dopo aver sfoderato cuore e determinazione, i giovani romagnoli hanno dimostrato di essere una squadra in crescita, pronta a scrivere nuovi capitoli nel rugby giovanile. La loro prova è solo l’inizio di un brillante percorso...

Il Polo Romagna Under 18 ha chiuso in bellezza il proprio percorso stagionale con la vittoria nel triangolare di rugby con Noceto e Monteux che si è svolto a Rimini nell’ambito del Torneo della Piadina organizzato dal club rivierasco. Doppia vittoria per la compagine romagnola, che ha battuto di misura e in rimonta i francesi per 20-19 e superato per 31-7 il Noceto, due ottimi risultati per un gruppo sostanzialmente alla sua prima prova di squadra. Per i ragazzi dell’Under 18, così come per le altre categorie in cui si articola il percorso del Polo Romagna, c’è un ultimo appuntamento in calendario prima della pausa estiva in occasione della festa per i 19 anni del Romagna Rfc, allo Stadio del Rugby di Cesena, dove si sono svolte una serie di attività in campo per le diverse categorie giovanili, dall’Under 14 all’Under 23, aperte a tutti i giocatori dei Club della franchigia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it