Lautaro Thuram: cosa si nasconde dietro al fastidio reciproco. Retroscena sullo scarso attuale feeling della Thula. L'ambiente in casa Inter presenta un lato oscuro, una tensione interna che il botta e risposta tra Lautaro MartĂ­nez e Hakan Calhanoglu ha fatto emergere. Il "like" di Marcus Thuram a favore del turco, sebbene seguito da un confronto diretto con il suo capitano, ha svelato un malessere latente nello spogliatoio. Un gesto che non va ingigantito, ma nemmeno sottovalutato, perchĂ© spia di frizioni piĂą profonde tra due leader dell'attacco. Scontro di caratteri e tensione in campo. Al di lĂ dei caratteri diversi, quasi complementari («Lui forse ride troppo», «Lauti dovrebbe ridere di più»), la radice del problema potrebbe nascere dal campo.