Il torneo triangolare di calcetto a scopo beneficio organizzato dall' Associazione Nazionale Carabinieri

Preparati per una serata all'insegna dello sport e della solidarietà! Venerdì 4 luglio ad Arezzo, presso l'impianto “Occhi Verdi,” si terrà un emozionante torneo triangolare di calcetto organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore dell'AIL. Un evento imperdibile che unisce passione sportiva e impegno sociale, coinvolgendo squadre di carabinieri e forze interforze per sostenere una causa importante: la lotta contro le malattie del sangue. Non mancare!

Arezzo, 3 luglio 2025 – Venerdì 4 luglio, a partire dalle ore 21,00, presso l'impianto "Occhi Verdi" in zona stadio comunale, ad Arezzo, si svolgerà un torneo triangolare di calcetto a scopo beneficio organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Arezzo. La serata, finalizzata alla raccolta di fondi a favore dell'AIL, vedrà la partecipazione (oltre che della squadra della ANC) anche della squadra "interforze" composta da Avvocati, personale della Procura della Repubblica e forze dell'ordine, nonché della squadra della Vigilanza antincendio boschivo della Sezione di Castiglion fiorentino.

