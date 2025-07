Musica sull’acqua viaggio tra epoche e stili Si parte da Schumann

Immergiti in un viaggio musicale attraverso epoche e stili, partendo dalla magia di Schumann. Dal 5 al 27 luglio, quindici appuntamenti tra concerti, eventi, colazioni e passeggiate musicali ti aspettano in suggestive location sul lago. Un’esperienza unica che unisce natura, arte e musica, regalando emozioni indimenticabili: non perdere questa straordinaria avventura sonora.

