Ristopro un coaching staff a trazione fabrianese Matteo Petrucci sarà l’assistente allenatore

Una vita nel basket fabrianese – Matteo Petrucci conferma il suo ruolo di assistente allenatore, portando continuità e passione al progetto della Ristopro Janus Basket Fabriano. Con esperienza e dedizione, continuerà a supportare la squadra nel percorso verso nuovi traguardi nella Serie B Nazionale, contribuendo a rafforzare la crescita del club e a valorizzare i talenti locali. La collaborazione tra staff e società si conferma solida e ambiziosa, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

La Ristopro Janus Basket Fabriano prosegue nel lavoro di consolidamento dello staff tecnico in vista della stagione 202526, che sarà guidata dal nuovo head coach Luciano Nunzi. Dopo la conferma del vice allenatore Elia Rossi, la società annuncia con soddisfazione un'altra importante pedina dello staff biancoblù: Matteo Petrucci sarà ancora l'assistente allenatore per il prossimo campionato di Serie B Nazionale. "Una vita nel basket fabrianese – si legge nel comunicato ufficiale del club – prima come giocatore nel settore giovanile, poi come tecnico nelle varie realtà della città. Matteo ha costruito il proprio percorso con passione e competenza, affermandosi come una figura sempre più rilevante all'interno dell'ambiente cestistico locale".