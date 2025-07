i nuovi obiettivi ue sulle emissioni fanno arrabbiare pure i sindacati

Le ambiziose nuove direttive dell’UE sulle emissioni stanno scaldando gli animi, compresi quelli dei sindacati, che temono un impatto pesante sull’industria e sui lavoratori. La Commissione potrebbe addirittura aumentare la sfida: ridurre le emissioni del 90% entro il 2040, rispetto al 1990. Una mossa che spinge ancora più avanti il percorso green, generando un acceso dibattito tra sostenibilità e sostenibilità economica.

