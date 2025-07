carceri di milano e lombardia sotto indagine per gare truccate

Le carceri di Milano e della Lombardia sono al centro di un’inchiesta scottante: nelle ultime ore, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni sospettando tangenti e irregolarità nelle gare d’appalto. Questa operazione, volta a fare luce su possibili illeciti nel sistema penitenziario regionale, mette in crisi la trasparenza e l'integrità di un settore fondamentale per la giustizia italiana. Il sospetto...

Nelle carceri di Milano e di altre città lombarde è arrivata in mattinata la Guardia di Finanza. Lo riporta Repubblica. Le perquisizioni riguardano gravi accuse: turbata libertà degli incanti, falso, corruzione. Le indagini riguardano il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia. Le fiamme gialle sono intervenute negli uffici tecnici per fare i dovuti accertamenti sui lavori eseguiti nelle prigioni. Il sospetto è che siano state truccate le gare per gli appalti che riguardano la manutenzione degli edifici. I carceri sotto indagine. I lavoro si sarebbero svolti nelle carceri di Milano (Opera e San Vittore), di Brescia, di Como e di Pavia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it