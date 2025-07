superata quota 6mila abbonamenti

Con grande entusiasmo, la campagna abbonamenti ha superato quota 6.000 iscrizioni, dimostrando una passione e una fedeltà che non conoscono stagioni di pausa. La curva si conferma cuore pulsante del sostegno, mentre Cesena si avvia verso il sold out, testimoniando il legame indissolubile tra tifosi e squadra. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: il calore del pubblico farà la differenza.

ieri alla riapertura della campagna per la fase 2, ossia quella libera dopo l’avvio con la prelazione. Ne sono stati sottoscritti 6.032 per la precisione. La passione e la fedeltà stanno soprattutto in curva. A Cesena in particolare rappresenta il termometro che non si smentisce nemmeno in questa stagione con la squadra ancora totalmente sulla carta. E proprio la Mare si avvia verso il sold out: appena un centinaio i posti ancora disponibili. Uno sguardo ai prezzi, raffrontati con quelli delle altre piazze di cadetteria. Quelli effettuati dal club bianconero sono in linea con il resto della B considerando che pochi club hanno già ufficializzato la campagna abbonamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it