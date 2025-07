Indonesia affonda traghetto a causa del maltempo | le ricerche dei dispersi

Tragedia nelle acque di Bali: un traghetto con 65 persone a bordo si è infranto contro le onde impetuose, probabilmente a causa di un violento maltempo. Le operazioni di salvataggio sono in corso, con 4 vittime e 29 sopravvissuti già tratti in salvo, mentre si cerca disperatamente di ritrovare i 32 dispersi. La forza della tempesta ha complicato i soccorsi, lasciando speranze e cuori in apprensione. Un dramma che ricorda quanto la natura può essere implacabile.

Un traghetto con a bordo 65 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, è naufragato al largo delle coste di Bali in Indonesia. Il primo bilancio è di almeno di 4 morti e di 29 persone tratte in salvo. Le operazioni di salvataggio sono proseguite e proseguono tuttora alla ricerca dei 32 dispersi. È probabilmente il forte maltempo la causa del disastro, e anche delle difficoltà nei soccorsi, con onde alte oltre due metri e forti venti e correnti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, affonda traghetto a causa del maltempo: le ricerche dei dispersi

In questa notizia si parla di: indonesia - traghetto - causa - maltempo

Affonda traghetto in Indonesia, almeno 61 dispersi - Tragedia nel cuore dell'Indonesia: un traghetto si è spiaggiato e affondato vicino a Bali, lasciando almeno 61 persone disperse.

Indonesia, affonda traghettoa causa del maltempo:4 vittime e 38 dispersi Vai su X

Indonesia, affonda traghetto per maltempo a Bali: 4 morti e 38 dispersi; Indonesia, affonda traghetto a causa del maltempo: le ricerche dei dispersi; Traghetto affonda a Bali in Indonesia a causa del maltempo, morti e dispersi: bilancio tragico.

Tragedia in Indonesia, affonda un traghetto diretto a Bali a causa del maltempo: morti e dispersi - L'imbarcazione è affondata circa 25 minuti dopo aver mollato gli ormeggi, poco prima della mezzanotte di mercoledì ... Segnala affaritaliani.it

Indonesia, affonda traghetto per maltempo a Bali: 4 morti e 38 dispersì - Un traghetto è affondato a causa del maltempo vicino all'isola di Bali, in Indonesia, causando la morte di 4 persone, mentre 38 risultano disperse. Secondo tg24.sky.it