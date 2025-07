Telefonata Lautaro Martinez-Calhanoglu su invito di Chivu – TS

In un momento delicato per l’Inter, Cristian Chivu ha convocato una telefonata tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, su invito di Chivu stesso, per ricostruire lo spirito di squadra dopo le tensioni post-Inter-Fluminense. Un gesto importante per mantenere l’unità nel gruppo e affrontare con determinazione le sfide future. La comunicazione aperta e sincera sarà fondamentale per ritrovare la compattezza necessaria a superare questa fase.

Si parla di una telefonata tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, dopo quanto successo nelle ore successive a Inter-Fluminese. Cristian Chivu prova a ricompattare lo spogliatoio. TELEFONATA – Il caso Calhanoglu fatica a placare in casa Inter, ma si sta lavorando per ricucire quantomeno lo strappo. Poi il mercato farà il suo corso. Cristian Chivu, prima di partire da Charlotte dopo l’eliminazione del Mondiale per Club, ha riunito infatti la squadra per un confronto. E allo stesso tempo ha invitato Lautaro Martinez a contattare telefonicamente Calhanoglu per una sorta di chiarimento. Presunta telefonata, sottolinea Tuttosport, su invito anche della società. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Telefonata Lautaro Martinez-Calhanoglu su invito di Chivu – TS

