Paper Fest libri in piazza In diretta da Carrara le presentazioni di Giacomo Salvini Daniela Ranieri e Alessandro Orsini

Preparati a vivere due giorni di cultura e incontri imperdibili con la Paper Fest a Carrara! Il 5 e 6 luglio, la piazza si trasformerà nel palco di presentazioni coinvolgenti, ospitando autori come Giacomo Salvini, Daniela Ranieri e Alessandro Orsini. Un’occasione unica per immergersi nel mondo dei libri e scoprire le storie che stanno facendo discutere. Non perdere il programma completo e vieni a condividere questa festa della lettura!

Il 5 e 6 luglio a Carrara torna la Paper Fest, l’evento che porta i libri e gli autori di Paper First in piazza. La seconda diretta del 5 luglio vede impegnati tre autori di spicco: si inizia alle 18.30 con Giacomo Salvini e il suo “Fratelli di chat”, a seguire il dialogo tra Daniela Ranieri e Alessandro Di Battista su “Il Rottamato”, per finire alle 21 con Alessandro Orsini e “Casa Bianca Italia”. Scopri il programma completo della manifestazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper Fest, libri in piazza. In diretta da Carrara le presentazioni di Giacomo Salvini, Daniela Ranieri e Alessandro Orsini

In questa notizia si parla di: paper - alessandro - fest - libri

“Paper Fest-Libri in piazza” anno secondo: e la storia si ripete. Così, dopo l’esordio del 2024, la rassegna letteraria ideata dalla casa editrice del Fatto Quotidiano – Paper First – torna ad animare le piazze e la stagione estiva di Carrara Vai su Facebook

Carrara, ecco il programma del Festival Paper Fest – Libri in piazza; Carrara, ecco il programma del Festival Paper Fest – Libri in piazza; A Sassari presentazione del libro Il principe rosa con Alessandro De Roma.

Carrara, ecco il programma del Festival Paper Fest – Libri in piazza - La due giorni del Paper Fest a Carrara il 5 e 6 luglio prevede un calendario ricco di interventi e di spunti grazie alle novità in libreria presentate dalla casa editrice del Fatto Quotidian ... Riporta msn.com

Paper Fest raddoppia. Libri in piazza a Carrara con giornalisti e storici - Organizzati da Seif, dieci incontri su spettacolo, attualità e politica. Riporta msn.com