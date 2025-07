La Juve Bonini e l’Heysel

E’ stata un’occasione per onorare la memoria e rafforzare i valori di solidarietà e rispetto tra tifosi e appassionati. La serata, ricca di emozioni e testimonianze, ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere un ponte di umanità e speranza, unendo le persone nella riflessione e nel ricordo condiviso.

Centocinquanta persone hanno partecipato alla serata in memoria delle 39 vittime dell' Heysel, organizzata dallo Juventus Club "Amico della Juve" con in testa il dinamico presidente Lino Schirò e lo speaker tuttofare Luca Azzolini. Un momento di ricordo, amicizia e condivisione, con la presenza di Massimo Bonini e di Rossano Garlassi e Iuliana Bodnari del Comitato di Reggio Emilia "Per non dimenticare Heysel". "E' stata un'occasione – ha rimarcato Schirò – per onorare la memoria, rafforzare i valori del tifo sano e vivere insieme un capitolo importante della nostra storia. Sono felice per la grande partecipazione".