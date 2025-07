L’attaccante in partenza Centravanti esterno jolly I troppi ruoli di Beltran

L’incerto futuro di Lucas Beltran nella Fiorentina si svelerà presto, con Stefano Pioli pronto a decidere se trattenere o meno il talentuoso attaccante argentino. Con un passato ricco di promesse e un investimento di quasi 20 milioni, il suo destino dipenderà dalle prestazioni in allenamento e nelle amichevoli che inizieranno il 14 luglio. Riuscirà Beltran a convincere il tecnico e a rinnovare il suo legame con i toscani? Solo il tempo lo svelerà.

A sciogliere ogni dubbio ci penserà nel giro di pochi giorni Stefano Pioli eppure la sensazione è che il destino di Lucas Beltran sia già segnato. A meno che l'argentino, a partire dal 14 luglio, non convinca il tecnico a trattenerlo a Firenze (a suon di allenamenti e giocate in amichevole), le strade tra il Vikingo e la Fiorentina sono destinate a separarsi. E questo ad appena due anni dal suo arrivo in viola - a fronte di quasi 20 milioni di euro spesi, nello specifico poco meno di 19 visto che non tutti i bonus che erano previsti nel suo contratto sono scattati, altrimenti la somma da corrispondere al River Plate sarebbe stata addirittura di 25 milioni - e altrettanti allenatori che hanno provato a valorizzarlo.

