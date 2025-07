Beach soccer da oggi fino a sabato a San Benedetto del Tronto | per l’occasione i bianconeri hanno ingaggiato anche Sapienza e Bartoli Missione Coppa Italia per l’Under 20 della Vbs

Dal 20 al 24 ottobre, San Benedetto del Tronto si trasforma nella capitale del beach soccer under 20, con la conquista della Coppa Italia in palio. I bianconeri, rinforzati da Sapienza e Bartoli, sono decisi a portare a casa il trofeo già vinto nel 2023, affrontando tre sfide decisive. La strada verso il trionfo inizia questa sera alle 19 con i quarti di finale: l’emozione è alle stelle!

A San Benedetto del Tronto si assegna un’altra Coppa Italia del beach soccer, stavolta quella Under 20. A meno di una settimana dalla finale raggiunta dalla prima squadra del Viareggio (e poi persa contro Napoli), tocca ora ai giovani bianconeri di mister Marco Pacini provare a conquistare il trofeo già messo in bacheca nel 2023. Per farlo occorrerà vincere tutte e tre le partite in programma, a cominciare da quella dei quarti di stasera alle 19 contro la vincente di Città degli Eventi-Vasto. "Andiamo a San Benedetto con la ferma volontà di arrivare in fondo – assicura Pacini – essendo l’ultimo obiettivo stagionale rimastoci, sappiamo bene di dover mettere in campo qualcosa in più". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beach soccer, da oggi fino a sabato a San Benedetto del Tronto: per l’occasione i bianconeri hanno ingaggiato anche Sapienza e Bartoli. Missione Coppa Italia per l’Under 20 della Vbs

In questa notizia si parla di: benedetto - beach - soccer - tronto

Beach soccer: oggi alle 18.30 per i bianconeri c’è l’ottavo di finale contro il Brancaleone. Coppa Italia a San Benedetto del Tronto: la Vbs vuole alzarla... ma sarà senza Jordan - Oggi alle 18:30, il Viareggio Beach Soccer si prepara a sfidare il Brancaleone a San Benedetto del Tronto nell’ottavo di finale di Coppa Italia.

Il Napoli vince la Coppa Italia di beach soccer. La Farmaè Viareggio si deve arrendere 6-3 nella finale disputata a San Benedetto del Tronto. Non bastano ai bianconeri il gol di Gean Pietro e la doppietta di Remedi: Alla squadra di Corosiniti rimane comunque Vai su Facebook

Translate postBeach Soccer, San Benedetto del Tronto pronta ad ospitare tappe Coppa Italia Q8 e tricolore U20 Vai su X

Beach soccer, da oggi fino a sabato a San Benedetto del Tronto: per l’occasione i bianconeri hanno ingaggiato anche Sapienza e Bartoli. Missione Coppa Italia per l’Under 20 della Vbs; A San Benedetto del Tronto si assegnano la Coppa Italia Q8 e la coccarda tricolore Under 20; Beach Soccer: Napoli conquista la Coppa Italia.

Viareggio Beach Soccer under 20 vuole il bis in Coppa Italia - Il VBS proverà a bissare il trionfo del 2023 (debutto giovedì alle 19 nei quarti contro una tra Cit ... Come scrive noitv.it

Beach soccer - Coppa Italia Q8 al Napoli: una notte magica a San Benedetto del Tronto - Primo storico trofeo per i partenopei che hanno battuto Farmaé Viareggio per 6- Scrive tuttosport.com