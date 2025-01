Sport.quotidiano.net - Barcellona-Atalanta 2-2, beffa per i nerazzurri: ai playoff per un punto

(Spagna), 29 gennaio 2025 - L'va due volte sotto per mano di Yamal prima e Araujo poi e due volte rimonta, prima con Ederson e poi con Pasalic, ma il lieto fine non c'è: mentre ilbrinda al passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League, i bergamaschi (che chiudono in dieci quando Scalvini si fa male a cambi già finiti) restano fuori dalla top 8 per appena una posizione, affidandosi ora alla lotteria degli spareggi, che era già matematicamente acquisita dallo scorso turno. Le formazioni ufficiali Flick sceglie un 4-2-3-1 aperto da Szczesny, protetto da Koundé, Araujo, Garcia e Balde, a loro volta schermati da De Jong e Pedri: l'unica punta è Lewandowski, assistito da Yamal, Gavi e Raphinha. Gasperini risponde con un 3-4-1-2 che tra i pali vede Carnesecchi, con Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa e la coppia Bellanova-Zappacosta sulle bande: in mezzo al campo ci sono De Roon ed Ederson, mentre davanti ci sono De Ketelaere e Retegui, riforniti da Pasalic.