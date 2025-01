Quotidiano.net - Lezioni da Oscar, Juliette Binoche a scuola di telaio. Le maestre? Di Macerata

Leggi su Quotidiano.net

, 29 gennaio 2025 – La Penelope,, del film di Uberto Pasolini ’Itaca. Il ritorno’, in uscita giovedì, impara a tessere dalle artigiane del Museo e Laboratorio ’La Tela’ die di Appignano – Maria Giovanna Varagona e Patrizia Ginesi – che sono andate in trasferta nel centro di produzione Videa, a Roma, per impartirealla protagonista, stella francese di Hollywood. Questo film dal respiro internazionale, nel quale spiccano, appunto,(Penelope) e un altro califfo del grande schermo come Ralph Fiennes (Ulisse), è stato girato prevalentemente in Grecia, ma contiene tre perle di artigianato maceratese: il, la sua tela e, soprattutto, l’arte del tesserla. Il primo è stato appositamente realizzato da Danilo Tartari de ’La casa del restauro’ di Treia; la ricerca del filato, la preparazione dele la formazione sono opera delle due tessitrici maceratesi.