Movieplayer.it - Quentin Tarantino non ha fretta di realizzare l'ultimo film: "2019 ultimo anno decente, e faceva già schifo"

Lo scatenato regista californiano, ospite del SundanceFestival, ha sparato a zero sui meccanismi dell'industria contemporanea ammettendo di non avere tutta questadi tornare sul set.non risparmia nessuno. Il regista californiano intervenuto come ospite durante il SundanceFestival, attualmente in corso, ha ammesso di non avernelil suoe ha criticato il sistema e l'imperversare dello streaming dal 2020 in poi.è volato nello Utah da Israele per una conversazione col critico cinematografico Elvis Mitchell e per fare il punto sulla sua situazione lavorativa. La domanda d'obbligo era sul suo, dopo la cancellazione di The Movie Critic. "Non hodi passare alla produzione", ha dichiarato il regista di pulp Fiction.