Quattro pellicole di Lynch in una rassegna omaggio all'Odeon

Per la scomparsa di David, straordinario regista fra i più acclamati, il Cinema Odeon, all’interno della Mediateca regionale ligure di via Firenze, ha previsto unaa lui dedicata conappuntamenti. Saranno proiettati altrettanti capolavori, sempre alle 17 e alle 21. Il primo, ‘Strade perdute’, martedì 11 e mercoledì 12 febbraio alle 17 e 21. Di tutti i film di, è in effetti il più stupefacente, tanto confonde le piste narrative e permette di accumulare le ipotesi interpretative; il cineasta rivela un talento consumato nella capacità di distribuire segni ambigui, di creare un clima di cospirazione permanente e di giocare con le ambientazioni. Poi ‘Mulholland drive’, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio: un lungometraggio capolavoro, che viene scelto come il miglior film degli anni 2000 dalla Bbc e ancora oggi, a vent’anni di distanza, non smette di affascinare, ammaliare e stupire; si tratta di un neo noir, di un thriller psicologico surreale, di un film drammatico, di un horror, di una storia d’amore.