Mister Movie | I Simpson 36 quando torna la seconda metà della stagione?

La serie animata più longevatelevisione, I, si prepara are con nuovi episodisua 36ª. Dopo il debuttoprimalo scorso autunno, in concomitanza con il 35° anniversario dello show, la famiglia più amata di Springfield è pronta a riprendere il suo posto su FOX a partire dal 30 marzo. Ma cosa ci aspetta nei prossimi episodi?Nuove storie e guest star per laclass="wp-block-heading">Il primo episodio del ritorno, il 12°36, promette di intrattenere i fan con due trame principali. Da un lato, Bart esplorerà il mondo dei DJ delle celebrità, mentre Homer, come spesso accade, finirà per esasperare il suo vicino e amico Flanders. L’episodio vedrà anche la partecipazione di due guest star d’eccezione: Jane Kaczmarek e Rachel Bloom.