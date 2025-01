Flick si gioca la carta Szczesny per fermare l’Atalanta | Sfidiamo una squadra diversa dalle altre

Leggi su Bergamonews.it

Barcellona (Spagna). Dall’alto del proprio secondo posto, il Barcellona ha già blindato la propria posizione tra le prime otto della Champions League: obiettivo che insegue anche, che mercoledì 29 gennaio alle 21 sarà di scena per la prima volta in Catalogna, in una sfida inedita.Hansi, tecnico dei blaugrana, in conferenza stampa ha espresso grande stima nei confronti della Dea: “Ho il massimo rispetto per Gasperini, pere per come sta lavorando: stanno realizzando qualcosa di incredibile in 8 anni e oltre. Adoro il loro stile di gioco perché è unico in Europa:no molto bene, sono coraggiosi, segnano tanto. Dobbiamo essere molto attenti”.“Contro le squadre italiane è difficilere perché di solito difendono bene, mauno-contro-uno a tutto campo.