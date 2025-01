Lettera43.it - Tesla, Bmw e tre marchi cinesi contro i dazi: presentato un ricorso alla Corte di giustizia europea

Mentre l’Europa è sempre più preoccupata daiminacciati da Donald Trump, un fedelissimo del presidente degli Stati Uniti lo è altrettanto da quelli già imposti dall’Ue sulle auto elettriche importate dCina. Si tratta di Elon Musk, che conhadiunBruxelles. La casa automobilistica del miliardario si è unita alleSaic, Geely e Byd e a Bmw. Le cinque società hannoun reclamo al Tribunale Ue ed è stata la stessa Commissionead annunciarlo, pur non spiegando il motivo.Un’auto su tre importata dCina è diUn cybertruckin mostra in Cina (Getty Images).Bmw eproducono auto in Cina e l’Ue, sulo di Musk, ha imposto tariffe antisovvenzioni del 7,8 per cento. I, però, sono di vario tipo e salgono fino al 35,5 per cento su altre importazioni di veicoli elettrici