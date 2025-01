Quotidiano.net - Tajani: colloquio con Rubio su relazioni Usa-Italia e sicurezza globale

"Ho avuto stasera un primo, lungo e amichevoletelefonico con il Segretario di Stato americano, Marco. Lecon gli Usa sono - insieme all'Europa - la priorità della nostra politica estera". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonioal termine di uncon l'omologo Usa, il primo dall'insediamento dell'amministrazione Trump. "Piena convergenza strategica su pace e ricostruzione in Ucraina e a Gaza. Vogliamo lavorare insieme in Africa, America Latina e nell'Indo-Pacifico per rafforzare l'unità dell'Occidente", ha sottolineato, mentre sul piano bilaterale, i due hanno confermato "il rapporto di fiducia" e la volontà di "intensificare" i rapporti commerciali. Nelha indicato che "il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale per la politica esterana, e la Nato resta il pilastro dellaeuro-atlantica".