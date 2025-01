Oasport.it - Patinaggio di figura: Guignard-Fabbri a caccia del terzo titolo consecutivo agli Europei 2025. La sfida è con Fear-Gibson

Uniti per la Sinfonia Continentale N.3. Non sarà una prova come le altre quella che affronteranno Charlène-Marcoai Campionatidi pattinaggio di, rassegna programmata dal 29 gennaio al 2 febbraio alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn.La stagione dei due veterani della danza sul ghiaccio è stata infatti diversa dalle precedenti, in quanto contrassegnata da un passaggio a vuoto al Grand Prix de France, dove si sono dovuti accontentare al secondo posto anche a causa di una caduta del cavaliere nella sezione di passi a cerchio, e in generale da un riscontro da parte della giuria sul fronte tecnico curiosamente più basso rispetto al solito.Una tendenza pronta ad essere invertita proprio sul palcoscenico estone, dove l’obiettivo sarà chiaramente quello di riconfermarsi, da favoriti, per ilanno, mostrando al pubblico il proprio approccio al pattinaggio e la voglia di spostare l’asticella sempre più in alto, a costo di prendersi dei rischi.