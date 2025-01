Lanazione.it - Turismo, boom di visitatori. Meta scelta dalle famiglie. Traina il Museo delle Stele

Ilstatueilculturale. Nel 2024 i capostipiti di pietra in passerella hanno fatto registrare ancora un primato di. Sono stati 21.961 i biglietti staccati durante l’anno, cifra che supera (+852) il totale del 2023. Sono aumentati anche gli accessi ai due punti di informazione turistica di Pontremoli. Il report 2024 del Punto Iat del Comune ha registrato 3.050 accessi (di cui 2.477 italiani, stranieri 852). Nel 2023 erano stati 3.398, ma allora c’era solo un Punto Iat, mentre dal 2024 è stato aperto un Punto Iat Sigeric, che nell’anno ha richiamato 2mila turisti: quindi icomplessivi, tenendo conto di questa variabile, sono aumentati (+1.652). Gli sportelli Iat, uno situato sotto il porticato comunale, e quello al Sigeric Point in Via Ricci Armani, 10 forniscono supporto aiper la conoscenza del territorio: dagli eventi che si svolgono localmente e in Lunigiana, alle attività turistiche varie, comprese ristorazione e accoglienza.